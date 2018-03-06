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МИД Украины считает, что РФ продолжит дестабилизацию Закарпатья

МИД Украины
02:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Павел Климкин уверен, что Москва и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Закарпатье.

Министр иностранных дел Павел Климкин уверен в дальнейших попытках дестабилизации ситуации в Закарпатье Россией, И подчеркивает, что Украина готова этому противодействовать.

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"Именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Закарпатье, где у нас венгерская громада... Уверен, что Москва и в дальнейшем будет пытаться дестабилизировать ситуацию там. Мы будем последовательно этому противодействовать... мы не дадим угрожать венграм, именно нашим венграм - украинцам венгерского происхождения", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни в понедельник в Киеве.

П.Климкин проинформировал, что МИД ведет постоянный диалог со Службой безопасности Украины и Министерством внутренних дел с целью противодействия попыткам дестабилизации Закарпатья.

"Все те, кто пытаются говорить о антивенгерских настроениях или антивенгерской кампании, должны обращаться непосредственно в Москву, к Кремлю и центральный офис ФСБ", - добавил П.Климкин.

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Новости Украины, Закарпатье, МИД Украины, Павел Климкин, Россия, РФ, Украина.
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