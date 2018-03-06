МИД Украины считает, что РФ продолжит дестабилизацию Закарпатья

Министр иностранных дел Павел Климкин уверен в дальнейших попытках дестабилизации ситуации в Закарпатье Россией, И подчеркивает, что Украина готова этому противодействовать.

"Именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Закарпатье, где у нас венгерская громада... Уверен, что Москва и в дальнейшем будет пытаться дестабилизировать ситуацию там. Мы будем последовательно этому противодействовать... мы не дадим угрожать венграм, именно нашим венграм - украинцам венгерского происхождения", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни в понедельник в Киеве.

П.Климкин проинформировал, что МИД ведет постоянный диалог со Службой безопасности Украины и Министерством внутренних дел с целью противодействия попыткам дестабилизации Закарпатья.

"Все те, кто пытаются говорить о антивенгерских настроениях или антивенгерской кампании, должны обращаться непосредственно в Москву, к Кремлю и центральный офис ФСБ", - добавил П.Климкин.