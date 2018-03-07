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МИД Украины не получало от Собчак официальных просьб о посещении Крыма

Ксения Собчак
06:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В посольстве Украины опровергли просьбу Ксении Собчак насчет разрешения посетить Крым.

В Посольстве Украины в России опровергли заявление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, которая сообщила об обращении в дипмиссию за разрешением посетить временно оккупированный Крым.

Об этом сообщили в посольстве.

 

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«Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», - сказал высокопоставленный украинский дипломат.

Ранее сегодня Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что направила в Посольство Украины в РФ письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

На вопрос ведущего, собирается ли она ехать в Крым в преддверии президентских выборов, Собчак ответила, что поедет, но хочет въехать с территории материковой Украины.

"Я уже направила письмо в Посольство Украины, жду ответ. Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так правильно будет", - сказала она.

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На уточняющий вопрос, зачем ей разрешение Украины, ведь там "российские избиратели", Собчак ответила, что в Крыму планирует пообщаться с "разными людьми", в том числе и с крымскими татарами, которые недовольны возникшей на полуострове ситуацией.

После этого ведущий заявил, что кроме крымских татар в Крыму много других людей, которые "хотели присоединиться к России".

"Что ты им скажешь, идите назад в Украину?" - спросил он. "Нет, я им этого никогда не говорила и не скажу. Хотя от меня многие ждут, что мы вернем Крым Украине. Но я такого никогда не скажу, потому что я понимаю, что есть люди, и это тоже правда, которые хотят быть в Крыму, который есть частью России", - ответила Собчак.

 

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