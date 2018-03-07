Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В ЕС заявили о необходимости снизить зависимость от газа из России В ЕС заявили о необходимости снизить зависимость от газа из России
Новости: Транзит газа в ЕС увеличился на треть Транзит газа в ЕС увеличился на треть
Новости: Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 10-11 марта Афиша интересных событий в Украине на 10-11 марта
X

В Украине за измену разыскивают более 4000 военных

Дезертир
18:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Всего в розыске за дезертирство находится 4 266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым.

В Украине в розыске находятся 4 266 военнослужащих из Крыма, которые изменили присяге в 2014 году после аннексии полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины. Все они обвиняются в дезертирстве.

"С начала проведения АТО (а именно – с 01.04.2014 года) военными прокурорами Центрального региона Украины направлено в суд 56 обвинительных актов по ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена"). Всего в розыске находится 4 266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 408 УК Украины ("Дезертирство"). В настоящее время уже расследовано и направлено в суд 4 обвинительных акта в отношении 4 военнослужащих. Всех четверых приговорили к различным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как пример, за государственную измену осужден бывший заместитель начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и спецподготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил ВСУ "Судак", подполковник медицинской службы, который, будучи гражданином Украины и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, перешел на службу к государству-агрессору, то есть совершал действия во вред Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины заявил, что в Крыму в феврале-марте 2014 года не проводилась антитеррористическая операция, поскольку 90% работников регионального управления СБУ предали Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВСУ, Дезертирство, Крым, СБУ, СНБО, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

РФ уничтожает Ханский дворец в Бахчисарае путем неумелой реконструкции Путин обвинил США в событиях в Украине и назвал причину аннексии Крыма В МИД назвали "политической шизофренией" желание Собчак посетить Крым

Последние новости

МИД призвал Польшу к примирению "Тоттенхэм" - "Ювентус": букмекеры оценили шансы команд Потрясающий частный дом, в котором хочеться начать новую жизнь (Фото)
Сегодня читают
01 В Сети набирает популярность видео битвы девушки за дверь автомобиля (Видео)
02 Ухудшение погоды в среду: ледяной дождь и гололед
03 Зоологи объяснили одну из самых загадочных особенностей поведения кошек
04 Физикам удалось получить новое состояние материи
05 Вскрытие показало точную причину смерти футболиста "Фиорентины" Астори
Новости сегодня
19:27 "Ангел" Victoria's Secret вышла замуж за известного футболиста
19:23 Полиция просит не приносить оружие на митинг 9 марта
19:16 Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера "Динамо"
19:15 Нереально богатые дети, которым позавидует любой взрослый (Фото)
19:06 Слава Каминская рассказала о своих пластических операциях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У начальника Генштаба Украины новый зам У начальника Генштаба Украины новый зам
Новости: В Украине начались опись и арест активов Газпрома В Украине начались опись и арест активов Газпрома
Новости: В Украине опять выросли цены В Украине опять выросли цены
Новости: Красивые поздравления с 8 марта на украинском языке в стихах и открытках Красивые поздравления с 8 марта на украинском языке в стихах и открытках
Добавить комментарий
0