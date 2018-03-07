В Украине за измену разыскивают более 4000 военных

В Украине в розыске находятся 4 266 военнослужащих из Крыма, которые изменили присяге в 2014 году после аннексии полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины. Все они обвиняются в дезертирстве.

"С начала проведения АТО (а именно – с 01.04.2014 года) военными прокурорами Центрального региона Украины направлено в суд 56 обвинительных актов по ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена"). Всего в розыске находится 4 266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 408 УК Украины ("Дезертирство"). В настоящее время уже расследовано и направлено в суд 4 обвинительных акта в отношении 4 военнослужащих. Всех четверых приговорили к различным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как пример, за государственную измену осужден бывший заместитель начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и спецподготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил ВСУ "Судак", подполковник медицинской службы, который, будучи гражданином Украины и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, перешел на службу к государству-агрессору, то есть совершал действия во вред Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины заявил, что в Крыму в феврале-марте 2014 года не проводилась антитеррористическая операция, поскольку 90% работников регионального управления СБУ предали Украину.