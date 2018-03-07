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У начальника Генштаба Украины новый зам

Генерал-лейтенант Сергей Наев
19:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Виктор Муженко представил руководителям структурных подразделений Генерального штаба своего нового заместителя С. Наева.

Как сообщается в среду на странице Генштаба в соцсети Фейсбук, начальник Генерального штаба Виктор Муженко представил руководителям структурных подразделений Генерального штаба своего нового заместителя С. Наева.

"До этого генерал-лейтенант Сергей Наев проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

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Новости Украины, Виктор Муженко, ВСУ, Генштаб, Сергей Наев, Украина.
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