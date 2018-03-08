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Лысенко: С начала АТО в суд ушли 56 дел по обвинению в госизмене

Андрей Лысенко
05:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: gp.gov.ua

Новости Украины: В Украине с начала АТО военные прокуроры направили в суд 56 дел по обвинению в госизмене.

В Украине с начала проведения АТО, с 1 апреля 2014 года, военные прокуроры Центрального региона направили в суд 56 обвинительных актов по обвинению в государственной измене (ст.111 Уголовного кодекса Украины), в розыске по обвинению в дезертирстве находятся более 4,2 тыс военнослужащих.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в среду на своей странице в соцсети Фейсбук, по информации военной прокуратуры, из 56 обвинительных актов в 55 случаях назначено проведение специального предварительного расследования в соответствии с главой 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Всего в розыске находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.408 Уголовного кодекса Украины ("дезертирство"). В настоящее время уже расследованы и направлены в суд 4 обвинительных акта по 4-м военнослужащим. Все четверо приговорены к различным срокам лишения свободы", - написал А.Лысенко.

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Новости Украины, Андрей Лысенко, АТО, Генеральная прокуратура, Госизмена.
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