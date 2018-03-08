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МВФ требует от Украины закона об Антикоррупционном суде

МВФ
18:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Для продолжения сотрудничества с МВФ необходимы дальнейшие усилия в реализации отложенных мер.

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает настаивать на принятии властями Украины законодательства об Антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами страны в рамках программы сотрудничества EFF.

"Переговоры с властями Украины продолжаются. По просьбе властей группа экспертов МВФ посещала Киев для обсуждения технических вопросов реформ, предусмотренных программой EFF, включая проект закона об Антикоррупционном суде. По итогам визита группа экспертов сделала заявление, согласно которому необходимы дальнейшие усилия в реализации отложенных мер, необходимых для достижения целей программы, в том числе в энергетическом и фискальном секторах, а также в принятии антикоррупционного законодательства", - сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Соответственно, добавил он, дата прибытия миссии МВФ в Киев в рамках очередного пересмотра программы EFF пока не определена. Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

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Новости Украины, Антикоррупционный суд, Киев, МВФ, Транш, Украина.
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