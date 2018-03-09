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Представитель Украины при СЕ прогнозирует отставку Президента ПАСЕ

ПАСЕ
20:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Президент ПАСЕ уйдет в отставку в апреле или июне

Нынешний президент Парламентской ассамблеи Совета Европы итальянец Микеле Николетти уйдет с должности в апреле или июне, а самый вероятный претендент на его место - депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье, хотя она еще не является официальным кандидатом.

Об этом в комментарии сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Вероятнее всего, Николетти пойдет уже в апреле. Но есть маленькая возможность, что задержится до июня", - сказал Кулеба.

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"Скорее всего, Николетти уйдет уже в апреле. Но есть маленькая возможность, что задержится до июня", - сказал Кулеба.

По его словам, работа ad hoc комитета, который рассматривает вопрос возвращения делегации России в ПАСЕ, будет продолжаться независимо от того, кто будет президентом Ассамблеи.

"Аd hoc комитет продолжит работу и с Николетти, и без него", - сказал дипломат.

Глава украинского постпредства подтвердил информацию о том, что депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье является самым вероятным кандидатом на должность президента Ассамблеи, но это не официально.

"Госпожа Паскье - авторитетный член ПАСЕ, которая хорошо знает и российскую проблематику, и позицию Украины. Будем взаимодействовать и с ней. Но необходимо учитывать, что официально ее еще не выдвинули на должность. Это только самый вероятный кандидат", - сказал Кулеба.

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Новости Украины, Дмитрий Кулеба, Микеле Николетти, ПАСЕ, РФ, Совет Европы, Украина.
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