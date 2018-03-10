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Украина с помощью НАТО будет продвигать политику гендерного равенства

Иванна Климпуш-Цинцадзе
16:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется на поддержку НАТО в продвижении гендерного равенства.

Количество украинцев, поддерживающих подход равного участия мужчин и женщин в политике, существенно выросло за прошедший год.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время рабочего визита в Королевство Бельгия, где встретилась со спецпредставителем Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон, передает Правительственный портал.

"Мы уверены, что для создания сильного и эффективного сектора безопасности и обороны в Украине необходим ощутимый прогресс в реализации гендерной политики. Мы будем благодарны НАТО за поддержку в дальнейшем продвижении гендерного равенства в этой сфере, а также за возможность назначения гендерного советника в Представительстве НАТО, который поможет решать задачи повестки дня Резолюции ООН 1325", - сказала вице-премьер-министр.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что выполнение резолюции Совета безопасности ООН №1325 «Женщины, мир, безопасность" является приоритетом для Украины. В рамках Национального плана по выполнению резолюции органы власти Украины приняли планы действий, которые помогут интегрировать гендерные вопросы во все аспекты повседневной деятельности. В ключевых министерствах создаются гендерные координационные центры, а на всех уровнях системы управления в министерствах и ведомствах оборонного сектора по вопросам безопасности будут назначены гендерные советники.

Хатчинсон выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Украиной и обмене опытом лучших практик по выполнению Резолюции между странами-членами и партнерами Альянса.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина стремится использовать все возможности для получения опыта и экспертизы Альянса во внедрении гендерного равенства, включая предложенные ежегодные национальные программы, Комплексный пакет помощи, Программу профессионального развития и т.д. Тема "Гендер в реформе сферы обороны и безопасности" была внесена в программу Совместной рабочей группы НАТО-Украина по вопросам военной реформы.

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"Важно продолжать эту практику и закрепить тему гендерного равенства на повестке дня следующих встреч, в том числе на высоком уровне", - отметила вице-премьер-министр.

"Все больше людей в Украине начинают менять свое отношение к вопросам гендерного равенства, мыслить по-другому. Количество людей, которые поддерживают подход к равному участию мужчин и женщин в политике, существенно выросло за прошлый год", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь Хатчинсон отметила, что "в карьерном росте женщин есть одно серьезное препятствие - это недостаток уверенности в себе».

Стороны также обсудили возможности начала принципиально новых тренинговых программ в штаб-квартире НАТО для украинских гендерных советников и экспертов по вопросам гендерного равенства.

"Особое внимание следует уделить проблеме психологического состояния женщин, которые вернулись из зоны боевых действий", - подчеркнула Хатчинсон.

В этом контексте вице-премьер-министр высоко оценила роль трастовых фондов и программ НАТО, с помощью которых можно было бы начать работу по психологической реабилитации женщин, вернувшихся из зоны АТО.

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Новости Украины, Гендерное равенство, Иванна Климпуш-Цинцадзе, НАТО, Украина, Украина-НАТО.
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