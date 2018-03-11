Волкер рассказал, как будет продвигаться вопрос Крыма на международной арене

Об этом сказал специальный представитель США по Украине Курт Волкер, комментируя украинскую инициативу учреждения международного формата по деоокупации полуострова.

"Я считаю, что очень важно не забывать об этом. И мы постоянно публично нарушаем эту важную проблему. Да, уже были предприняты определенные усилия, включая некоторые инициативы со стороны членов ЕС сплотить страны для обсуждения ситуации в Крыму. Я, кстати, на этой неделе также участвовал в подобной встрече. Уверен, что этот процесс будет продолжаться. Это важный, принципиальный вопрос, который связан с безопасностью каждой европейской страны - ведь надо быть уверенным в безопасности собственных границ", - сказал Волкер.

Он выразил уверенность, что "этот вопрос будет продвигаться".

Также, по его мнению, следует обеспечить эффективную имплементацию международных санкций в отношении Крыма.

"Например, если российская компания ведет бизнес в Крыму, как следует действовать в отношении нее, если она также попытается продвигать свою деятельность на остальной территории Европы? Санкции должны быть применены в отношении компании, которая так себя ведет", - отметил Волкер.