В МИД назвали количество нот, отправленных в РФ по освобождению политзаключенных

В 2017 году МИД Украины направило Российской Федерации более 260 дипломатических нот относительно прав украинских политзаключенных и пленных. Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"В Москве, Петербурге, Ростове, Екатеринбурге и Новосибирске работает более 30 украинских консульских работников. Поскольку по официальным данным в России сейчас находится более 3 миллионов украинцев, у консулов очень плотный график работы... в Частности, напомню, что в РФ сейчас есть более 20 украинцев, которых можно считать политзаключенными, плюс более 40 украинских пленников, которых арестовали на территории оккупированного Крыма. Некоторые из них, несмотря на протесты Украины, вывезены на территорию России", - сказал Погорельцев.

По его словам, с этими незаконно удерживаемыми на территории России украинцами в течение 2017 года проведено 57 консульских встреч. Также обеспечивается консульское сопровождение заведенных против них дел, посещение судебных заседаний. Происходит консульское и дипломатическое реагирование на все факты нарушения международных норм и действующего законодательства в сфере прав человека. По этому поводу российской стороне в течение прошлого года направлено более 260 дипломатических нот. Также было обнародовано более 30 официальных заявлений, комментариев по поводу незаконного содержания наших граждан в РФ. Благодаря этому международное сообщество также постоянно в курсе этих дел.

«Напомню также, что работает созданная по инициативе нашего министра Павла Климкина Общественная платформа по вопросам освобождения политзаключенных. Участие в ее работе в частности принимают первый вице-спикер Ирина Геращенко, бывшие политзаключенные в России Геннадий Афанасьев, Юрий Яценко, большое количество представителей необщественных организаций. Делаем все, что можно в существующей ситуации», - подчеркнул Погорельцев.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев находился 8-10 марта с официальным визитом в Риге, где проводил консульские консультации с коллегами из Латвийской республики.