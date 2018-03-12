Мосийчук заявил о попытках Рубана подбить военных на террористические акты

Задержанный спецслужбами глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан не только вез из из так называемой "ДНР" арсенал оружия, но и вел переговоры с рядом украинских военных о выполнении ими терактов.

Об этом сообщил на свой странице Facebook народный депутат Украины Игорь Мосийчук, сославшись на источники в спецслужбах.

"Из источников в спецслужбах мне доподлинно известно, что расследуется как минимум две попытки вооруженной атаки на украинский парламент, в том числе и во время пребывания там высших должностных лиц украинского государства", - пишет депутат.

Также он сообщает: "Задержанный «переговорщик» Рубан не просто вез из "ДНР" арсенал оружия для реализации такого преступного умысла, но и вел переговоры с рядом украинских воинов которые должны были, по его мнению, стать его исполнителями".

Мосийчук убежден, что вскоре СБУ сообщит больше фактажа в этом деле, в то же время не исключает, "что часть военных, которых Рубан подговаривал к организации вооруженного нападения на украинский парламент, сообщила о его преступном намерении украинским спецслужбам, что и дало возможность, не только предотвратить теракт, а и подробно задокументировать преступные действия «переговорщика»".

Как сообщалось, Рубан был задержан утром 8 марта во время пересечения линии разграничения на Донбассе в контрольном пункте въезда и выезда «Майорск» при попытке ввезти с временно оккупированной территории арсенал оружия, спрятанный среди мебели.

Рубану объявили подозрение в подготовке теракта и незаконном владении оружием.

Судья Шевченковского райсуда 9 марта во время заседания по избранию меры пресечения Рубану сообщил, что его подозревают, в частности, в подготовке покушения на Президента Украины Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Суд 9 марта избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.