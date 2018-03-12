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В Киеве проходит встреча Гройсмана и Могерини (онлайн)

Владимир Гройсман и Федерика Могерини
11:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Кабмине проходит встреча премьер-министра Владимира Гройсмана и верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

В здании Кабинета министров Украины в понедельник утром проходит встреча украинского премьер-министра Владимира Гройсмана и верховного представителя ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президента Европейской комиссии Федерикой Могерини.

"Приветствую в Доме правительства высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром и опубликовал соответствующую фотографию.

Ранее в пресс-службе украинского правительства анонсировали брифинг В.Гройсмана и Ф.Могерини для СМИ по итогам встречи.

Как сообщалось, Ф.Могерини 12 марта также встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности на Донбассе и перспективы внедрения Миротворческой миссии ООН. Кроме того, стороны скоординируют позиции относительно непризнания незаконных выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя.

Ранее пресс-служба представительства ЕС в Украине также сообщила, что Ф.Могерини встретится с министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем.

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Кроме того, высокий представитель ЕС встретится с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом, спецпредставителем ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком, председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом для обсуждения текущей ситуации и вопроса выполнения Минских соглашений.

Находясь в Киеве, Ф.Могерини выступит перед студентами Киевского национального университета им.Шевченко и встретится с представителями общественных организаций и сотрудниками Консультационной миссии ЕС (EUAM) и Представительства ЕС в Украине.

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Новости Украины, Видео, Владимир Гройсман, Встреча, Кабмин, Федерика Могерини.
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