В Киеве проходит встреча Гройсмана и Могерини (онлайн)

В здании Кабинета министров Украины в понедельник утром проходит встреча украинского премьер-министра Владимира Гройсмана и верховного представителя ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президента Европейской комиссии Федерикой Могерини.

"Приветствую в Доме правительства высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром и опубликовал соответствующую фотографию.

Ранее в пресс-службе украинского правительства анонсировали брифинг В.Гройсмана и Ф.Могерини для СМИ по итогам встречи.

Как сообщалось, Ф.Могерини 12 марта также встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности на Донбассе и перспективы внедрения Миротворческой миссии ООН. Кроме того, стороны скоординируют позиции относительно непризнания незаконных выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя.

Ранее пресс-служба представительства ЕС в Украине также сообщила, что Ф.Могерини встретится с министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем.

Кроме того, высокий представитель ЕС встретится с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом, спецпредставителем ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком, председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом для обсуждения текущей ситуации и вопроса выполнения Минских соглашений.

Находясь в Киеве, Ф.Могерини выступит перед студентами Киевского национального университета им.Шевченко и встретится с представителями общественных организаций и сотрудниками Консультационной миссии ЕС (EUAM) и Представительства ЕС в Украине.