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Путин посетит оккупированный Крым с предвыборной агитацией

Владимир Путин
11:53 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости Украины: Предвыборное турне Владимир Путин завершит 14 марта митингом в оккупированном Крыму.

Предвыборное турне президента РФ Владимира Путина закончится в Крыму – 14 марта. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "Дождь".

"Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", — подчеркнул он.

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Согласно данным источников издания, у Путина будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе.

"Ожидается, что митинг будет многотысячным, он ориентирован на всю страну – президент напомнит избирателям о событиях четырехлетней давности, в ходе которых полуостров был присоединен к России", – говорится в сообщении.

Также во время поездки в Крым Путин обсудит темпы строительства крымского моста (возможно, скажет о скорой сдаче объекта) и осмотрит здание нового терминала аэропорта "Симферополь".

Это уже второй митинг за время избирательной кампании. Первый Путин посетил 3 марта в Москве. Тогда в Лужниках, по данным МВД, собрались 130 тысяч человек.

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Новости Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Крым, Митинг Путина, РФ.
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