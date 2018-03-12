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Парубий подписал обращение Рады о выборах РФ в Крыму

Выборы в Крыму
12:20 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Андрей Парубий подписал постановление об обращении ВР к международному сообществу в связи с подготовкой выборов президента РФ в Крыму.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление об обращении ВР к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму.

Как передает корреспондент, об этом он сообщил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Только что я подписал постановление, которое было подготовлено депутатами и профильным комитетом, "Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Крыму и Севастополе", - сказал спикер.

Парубий напомнил, что украинский парламент призывает все международное сообщество бойкотировать и не признавать так называемые выборы президента Российской Федерации, организованные в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада приняла постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины - в Автономной республике Крым и городе Севастополь" (№ 7546).

За это решение проголосовали 255 народных депутатов из 333 зарегистрированных в сессионном зале. От "Оппозиционного блока" за это постановление не проголосовал ни один депутат.

Постановлением предусмотрено признать, что намерение органов власти России и оккупационной администрации незаконно провести 18 марта выборы президента РФ в оккупированном Крыму является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основополагающих норм и принципов международного права.

Верховная Рада призывает Совет безопасности и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, другие международные организации, парламентские ассамблеи, иностранные парламенты и правительства принять все возможные меры, чтобы предостеречь органы власти России и оккупационную администрацию от проведения выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

В случае проведения голосования народные депутаты призывают осудить его, не направлять в упомянутый регион наблюдателей, в том числе в составе международных миссий, а также отметить в выводах наблюдательных миссий, в т.ч. направленных под эгидой ПА ОБСЕ, факт нелегитимного голосования на оккупированной территории Крыма, которое существенно искажает результаты голосования в целом по РФ.

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Также ВР призвала ввести дополнительные санкции против России, а также персональные санкции (ограничения) против причастных к организации незаконного голосования в Крыму во время выборов в Госдуму РФ в 2016 году и президента РФ в 2018 году; систематическим нарушениям прав человека в Крыму и Севастополе.

Парламент призывает усилить совместные усилия, чтобы заставить Россию полностью выполнить приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года по делу "Украина против РФ" в части надлежащего обеспечения прав человека на временно оккупированных территориях.

Во время голосования были поддержаны предложения к постановлению от председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Рефата Чубарова. Он предложил призвать международное сообщество избегать осуществления президентом РФ, избранным в результате выборов, которые были незаконно расширены и на территорию Крыма, государственных и рабочих визитов в страны-члены ООН.

Президентов, правительства и парламенты стран-членов ООН Чубаров предлагает призвать не принимать приглашения и не совершать государственные и официальные визиты в Россию.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Выборы РФ, Крым, Обращение Рады, РФ, Украина.
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