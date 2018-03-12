Геращенко предлагает привести к нормам ЕС ряд законопроектов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко предлагает обратиться в Представительство Европейской Комиссии в Украине о предоставлении ими технической экспертизы 57 законопроектов, которые касаются имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент, об этом она сказала во время Согласительного совета.

Геращенко напомнила, что на этой неделе парламент должен рассмотреть блок вопросов, касающихся интеллектуальной собственности.

"К сожалению, очень часто правительственные и депутатские законопроекты, которые являются частью имплементации Соглашения об ассоциации, не соответствуют нормам европейского права и не проходят соответствующую экспертизу правительства, Комитета по вопросам евроинтеграции, а также других необходимых структур", - заявила Геращенко.

Она попросила председателя ВР, чтобы парламент обратился в Представительство Европейской комиссии в Украине с просьбой, чтобы они предоставили свою техническую экспертизу определенных ранее 57 законопроектов, которые касаются имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Эту экспертизу, сказала парламентарий, ВР должна была учитывать при голосовании по законопроектам.

Кроме того, Геращенко высказала мнение, что правительство, когда подает свой законопроект, должно давать заключение, насколько он корректируется с нормами европейского права.

"Чтобы мы дважды не делали одну и ту же работу, не было такого позора, когда на прошлой неделе мы принимали важный закон об авторском праве, а он совершенно не соответствовал европейским нормам. И мы ко второму чтению сейчас будем проводить колоссальную работу для того, чтобы его довести до необходимых норм", - сказала она.