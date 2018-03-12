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Председатель парламента отмечает высокий риск атаки на Раду

Охрана Рады
14:38 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: По его словам, в такой ситуации важно усиление безопасности Верховной Рады и правительственного кварта.

Угроза атаки Верховной Рады Украины довольно высока.

Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий на брифинге, отвечая на вопрос по поводу ситуации с задержанием Владимира Рубана и целесообразностью усиления охраны административных зданий и, в частности, парламента Украины.

Он поблагодарил СБУ и правоохранительные органы за проведение этой операции, которая "еще раз подтверждает, что намерения Путина по дестабилизации ситуации в Украине остаются и актуальны как никогда, в том числе, предусматривая огромное количество жертв".

"Я все время подчеркивал, что их главная цель для атаки - это украинский парламент. И к сожалению, это оружие, которое было изъято, демонстрирует, насколько уязвимым может быть и украинский парламент к подобного рода атакам - минометы, которые могут на расстоянии нескольких сот метров бросать боевые гранаты", - подчеркнул Парубий.

По его словам, такие минометы могут незаметно для нынешней системы безопасности "атаковать украинский парламент".

"Угроза эта, по моему убеждению, очень высокого уровня", - сказал Парубий.

По его словам, крайне важно усилить меры безопасности, но "также и очень важно понимание того, что был перехвачен один сценарий и один из потоков по дестабилизации, но это не единственный сценарий, подобные сценарии могут реализовываться и в дальнейшем".

По его словам, в такой ситуации важно усиление безопасности Верховной Рады и правительственного квартала, а также "важно понимание этой проблемы и этой опасности и здесь - в зале ВР, и также между журналистов, и совместное действие, чтобы не допустить таких сценариев в зал ВР".

Он отметил, что, по замыслу террористов, сценарий должен был осуществляться и снаружи, и внутри парламента.

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Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Безопасность Верховной Рады, Верховная Рада, Владимир Рубан, Парламент Украины.
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