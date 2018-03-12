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В Раде не договорились по назначению нового главы НБУ

Депутаты Верховной Рады Артур Герасимов, Андрей Иванчук и председатель Верховной Рады Андрей Парубий
14:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Фракции Верховной Рады еще не договорились по назначению нового главы Национального банка Украины и другим кадровым вопросам.

Фракции Верховной Рады Украины продолжают консультации по назначению нового главы Национального банка Украины, заявляет председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Сразу после согласования позиций, когда я буду видеть, что в зале есть 226 голосов. Выйти в рассмотрение вопроса, не имея голосов позиций фракций, не имея положительного решения – это фактически дать негативный результат, ненужную дискуссию, которая будет безрезультативной", - сказал спикер на брифинге в понедельник в Киеве. 

По его словам, дискуссии по кандидатуре на должность главы Нацбанка продолжаются. "Я надеюсь, что до четверга они будут завершены, и я рассчитываю и надеюсь, что в четверг мы сможем прийти хотя бы к части тех кадровых вопросов, которые стоят в повестке дня", - отметил А.Парубий.

В то же время, отвечая на вопрос о том, может ли голосование за уполномоченного Верховной Рады по правам человека состояться в один день с назначением главы НБУ, спикер допустил такой вариант.

"Кадровые вопросы характерны тем, что они очень взаимосвязаны между собой, и очень часто, когда идет политическая дискуссия, согласовывается целый блок кадровых вопросов. И в этот блок входит и Счетная палата, и уполномоченный по правам человека, и Национальный банк. И мне кажется, это было бы правильно, если бы мы в один день смогли все кадровые вопросы поставить в повестку дня и рассмотреть. Для этого нужна политическая воля фракций, по крайней мере, большинства", - пояснил А.Парубий.

В то же время глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил журналистам в понедельник, что его фракция будет поддерживать назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины.

Однако он отметил, что на одном из ближайших заседаний фракции БПП народные депутаты обсудят вопрос назначения омбудсмена, однако не уточнил, какое это может быть решение.

При этом А.Герасимов добавил, что на сегодняшний день есть два ключевых претендента на должность омбудсмена: народный депутат из БПП Сергей Алексеев и нардеп из фракции "Народный фронт" Людмила Денисова.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Глава НБУ, НБУ, Фракции Рады.
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