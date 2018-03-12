Могерини рассказала, насколько Евросоюз "устал" от Украины

У Европейского Союза нет усталости в вопросе поддержки Украины, заверяет верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

"Я не вижу никакой усталости у ЕС в отношении Украины, что также подтверждается тем, что ЕС единогласно поддержал санкции (продление санкций против РФ - ред.), а также было принято решение о финансовой помощи Украине", - сказала она на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и по вопросам политики безопасности подчеркнула, что поддержка ЕС напрямую связана с результатами имплементации реформ в Украине.

"Мы работаем с Украиной, чтобы предоставить нашу помощь, чтобы была реализована политическая воля, чтобы были выполнены ожидания граждан Украины. Нет никакой усталости, потому что мы видим стремление и желание Украины… как инвестицию в наше развитие нашего совместного европейского континента", - отметила Ф.Могерини.

Также она обратила внимание на то, что у ЕС "нет усталости и по отношению к поддержке полной имплементации Минских соглашений". "Конечно есть определенная фрустрация у всех нас относительно отсутствия продвижения вперед", - добавила она.