Савченко не получала повестку на допрос в СБУ

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко находится в Страсбурге (Франция) и будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу политических заключенных в понедельник вечером, утверждает сестра парламентария Вера Савченко.

"Надежда Савченко за неделю в аппарат Верховной Рады подала заявление о командировке в Страсбург, на сессию, которая начнется сегодня в 18:00 (вопрос политзаключенных). У (нее - ред.) завтра там рабочий день и ряд встреч. То есть физически она во вторник будет там. Об этом загодя было поставлено в известность", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом она опровергла информацию о получении ее сестрой повестки на допрос. "То что "рулевые и главы" используют эту ситуацию, чтобы обвинить ее "в побеге за границу" - это их методы. Вызов на допрос никто, кстати, не получал. По возвращению Надежда охотно пообщается со всеми главами", - добавила В.Савченко.

В свою очередь, народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко", вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев заявляет, что мероприятия в ПАСЕ на этой неделе проходят не в Страсбурге, а в Париже, Н.Савченко не присутствовала на заседании политического комитета (ПАСЕ) в понедельник, а также не приглашена на запланированное на вторник заседание мониторингового комитета.

"Все мероприятия в ПАСЕ на этой неделе - в Париже. Заседание комитетов. На Политкоме Савченко сегодня не было. На Мониторинговый завтра она не приглашена (этот комитет происходит всегда in camera и без специального приглашения туда попасть невозможно)", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, на заседание мониторингового комитета "по украинским вопросам" приглашены заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и заместитель главы правления Центра гражданских свобод Александра Романцова – "на обсуждение темы защиты крымских татар".

Как сообщалось, Н.Савченко была вызвана на допрос в СБУ на вторник, 13 марта, в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Однако, по данным генпрокурора Юрия Луценко, ранним утром в понедельник Н.Савченко покинула территорию Украины для участия в международной конференции.

Позже в пресс-службе Н.Савченко заявили, что парламентарий в настоящее время находится в ПАСЕ с рабочим визитом, повесток или приглашений на допрос она не получала.