Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мэй угрожает России "серьезными мерами" Мэй угрожает России "серьезными мерами"
Новости: США дали первый комментарий по делу Скрипаля США дали первый комментарий по делу Скрипаля
Новости: Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой" Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой"
Новости: Миллионы людей могут погибнуть из-за новой пандемии под названием "Болезнь Икс" Миллионы людей могут погибнуть из-за новой пандемии
X

Могерини передали письма от родственников заложников

Федерика Могерини
00:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Также нардепы просили провести специальные слушания в Европарламенте на тему политзаключенных, с требованием усилить давление на РФ.

Народные депутаты Украины передали верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Федерике Могерини письмо от родственников заложников и от правозащитников с просьбой провести специальные слушания в Европарламенте, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Во время встречи с высоким представителем ЕС Могерини Анна Гопко и Мария Ионова передали ей письмо от родственников заложников и правозащитных организаций с просьбой провести специальные слушания в Европарламенте на тему политзаключенных, с требованием усилить давление на РФ", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке в понедельник вечером. По ее словам, во вторник народный депутат Мария Ионова (фракция "Блок Петра Порошенко") отправится в США, где на встречах с американскими политиками и высокопоставленными чиновниками "тема войны на Донбассе, в Крыму, (тема) заложников будет ключевой".

"Мы готовы к освобождению, только бы вторая сторона не придумывала поводов и не медлила. Нынешняя неделя является чрезвычайно важной для международных встреч, мы должны активизировать все усилия, чтобы усилить давление на РФ и ответственность Кремля за организацию незаконных выборов в Крыму", - указала И.Геращенко.

Ранее М.Ионова сообщила, что на встрече с Ф.Могерини в воскресенье украинская сторона проинформировала ее о ситуации на Донбассе и в Крыму, "просили встретиться с заложниками и семьями". "Москва продолжает игнорировать имплементацию Минских договоренностей. Вопиющие факты нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму, призвали уделять этой проблематике больше внимания. Поднимали тему заложников, как на Донбассе, так и в РФ, и в Крыму, просили встретиться с заложниками и семьями", - отметила М.Ионова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Европарламент, Евросоюз, Заложники, Нардепы, Письмо, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Могерини рассказала, насколько Евросоюз "устал" от Украины Меркель сообщила, когда можно будет говорить о снятии санкций с РФ В Раде не договорились по назначению нового главы НБУ

Последние новости

Почему к останкам Марии Кюри нельзя прикасаться еще 1500 лет Эти мамы, наверное, нашли источник вечной молодости (Фото) Прокуратура требует взять Лесика под стражу
Сегодня читают
01 Украинский гимнаст получит российское гражданство
02 "Он не сможет боксировать со мной": Линарес - о бое с Ломаченко
03 В Киеве на взятке поймали крупного налоговика
04 Эффективное очищение сосудов чесноком и лимоном
05 Украинцы смогут проверить свой рабочий стаж через интернет
Новости сегодня
01:46 Армия Канады расширит свое присутствие в Ираке
01:30 У двух житомирян обнаружили 40 кг янтаря
01:14 XI Форум "Европа-Украина" состоится в Ряшеве
01:00 Проспект Леся Курбаса временно закроют с 15 марта
00:44 Стало известно, кто станет режиссером "Робопокалипсиса" вместо Спилберга
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд
Новости: Адвокаты Кернеса: доказательства обвинения недействительны Адвокаты Кернеса: доказательства обвинения недействительны
Новости: Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах
Новости: Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео) Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео)
Добавить комментарий
0