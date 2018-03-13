Могерини передали письма от родственников заложников

Народные депутаты Украины передали верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Федерике Могерини письмо от родственников заложников и от правозащитников с просьбой провести специальные слушания в Европарламенте, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Во время встречи с высоким представителем ЕС Могерини Анна Гопко и Мария Ионова передали ей письмо от родственников заложников и правозащитных организаций с просьбой провести специальные слушания в Европарламенте на тему политзаключенных, с требованием усилить давление на РФ", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке в понедельник вечером. По ее словам, во вторник народный депутат Мария Ионова (фракция "Блок Петра Порошенко") отправится в США, где на встречах с американскими политиками и высокопоставленными чиновниками "тема войны на Донбассе, в Крыму, (тема) заложников будет ключевой".

"Мы готовы к освобождению, только бы вторая сторона не придумывала поводов и не медлила. Нынешняя неделя является чрезвычайно важной для международных встреч, мы должны активизировать все усилия, чтобы усилить давление на РФ и ответственность Кремля за организацию незаконных выборов в Крыму", - указала И.Геращенко.

Ранее М.Ионова сообщила, что на встрече с Ф.Могерини в воскресенье украинская сторона проинформировала ее о ситуации на Донбассе и в Крыму, "просили встретиться с заложниками и семьями". "Москва продолжает игнорировать имплементацию Минских договоренностей. Вопиющие факты нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму, призвали уделять этой проблематике больше внимания. Поднимали тему заложников, как на Донбассе, так и в РФ, и в Крыму, просили встретиться с заложниками и семьями", - отметила М.Ионова.