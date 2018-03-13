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Луценко: Снятие Горбатюка исключаю

ГПУ
02:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: У генпрокурора и Сергея Горбатюка не совпадают подходы в менеджменте, но это не основание для увольнения.

Генеральный прокурор Юрий Луценко имеет претензии к работе Сергея Горбатюка, но исключает возможность его увольнения с должности. Об этом он заявил в эфире телеканала "ZIK".

"Я не царь и не князь, чтобы назначать или снимать, соответственно, любимых либо не любимых работников. ГПУ избавилась от диктаторских полномочий. Я обещал в парламенте, что мы проведем внутреннюю реформу в ГПУ и построим ее на европейский лад. В Европе нигде генпрокурор не снимает и не назначает подчиненных. Это делают специальные органы. Я с самого начала сказал, что когда-то тихая жизнь в Департаменте спецрасследований закончилась. Я буду максимально давить, чтобы дела законно, но быстро развивались. В Украине нет 6-9 лет на следствие. Я горжусь тем, что у нас большой прогресс по этому направлению. У нас дело Януковича по госизмене в суде, Ефремов — в суде. У нас наконец в судах полученные разрешения на заочное осуждение Азарова, Арбузова, Курченко, Клименко, Ставицкого. Следствие фактически закончено и они пойдут уже в этом году на судебные процессы. Моя политика законного давления с требованием быстрых, но законных действий, дает результаты", — рассказал он. Ю.Луценко также отметил, что не хочет публично вступать в дискуссию с С. Горбатюком.

"Мне кажется это неправильно. Да, я не доволен его результатами в ряде серьезных дел ... Но я только после заслушивания, только после установления специальными должностными лицами того, что он действовал некачественно, неэффективно, могу принимать решения обращаться в органы самоуправления с выговором или даже больше снятия с работы . На данный момент я не исключаю возможности выговоров за ряд серьезных просчетов, но я исключаю снятия Горбатюка по нескольким причинам. Первое — он, действительно, профессиональный работник, хотя у нас не совпадают много взглядов на методы организации работы в прокуратуре. На самом деле он опытный прокурор ... Но у нас не совпадают подходы в менеджменте. Так бывает. Это не основание для увольнения. Второе — ему доверяют семьи Небесной Сотни и их адвокаты. Для меня это очень весомый аргумент", — резюмировал генпрокурор.

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Новости Украины, ГПУ, Прокуратура, Сергей Горбатюк, Увольнение, Юрий Луценко.
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