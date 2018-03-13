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Розенко: Угрозы языкам нацменьшинств нет

Закарпатье
03:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению вице-премьера все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связаны с их внутриполитической борьбой, а также гибридной войной России.

Вице-премьер Павел Розенко считает, что оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье не существует. Об этом сообщает "Новое время".

"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима в Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных или местных органов власти", - сказал П. Розенко. По его словам, все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связанные с их внутриполитической борьбой, а также гибридной войной России.

"Мы прекрасно понимаем, что провоцирует антиукраинскую истерию в некоторых странах. Это и внутриполитическая борьба, выборы. Кроме того, Россия ведет гибридную войну против Украины на языковом направлении, и в других странах, формирует негативное отношение европейцев к Украине - огромные деньги бросаются на этот процесс", - сказал П. Розенко.

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Новости Украины, Мониторинг, Нацменьшинства, ОБСЕ, Павел Розенко, Украина.
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