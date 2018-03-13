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Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ

Надежда Савченко,
08:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народный депутат Надежда Савченко опубликовала фото с сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Позафракционный народный депутат Надежда Савченко, которую СБУ вызвала на допрос по делу Владимира Рубана, сообщила о своем пребывании в Европейском парламенте в Страсбурге.

"Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Страсбурге где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ЧП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко освобождения украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", – написала Н.Савченко на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

"Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексирована Крыму", – добавила нардеп.

Как сообщалось, в понедельник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что внефракционный народный депутат Н.Савченко во вторник, 12 марта, вызывается на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" В.Рубана.

Савченко не получала повестку на допрос в СБУ
Савченко не получала повестку на допрос в СБУ Читать полностью

"СБУ направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра", – подчеркнул председатель ГПУ.

Напомним, что В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного охотничьего, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста сроком на 2 месяца.

Савченко вызывают на допрос в СБУ

Ранее о пребывании Н.Савченко в Страсбурге (Франция) и ее участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу политических заключенных, которая состоялась в понедельник вечером, на своей странице в Фейсбук написала сестра нардепа Вера Савченко. При этом она опровергла информацию о получении ее сестрой повестки на допрос.

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Новости Украины, Владимир Рубан, Надежда Савченко, ПАСЕ, Страсбург.
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