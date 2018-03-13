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В Украину едет президент Австрии

Ван дер Беллен
08:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Австрии примет участие в работе бизнес-форума в Киеве и посетит Львов.

Федеральный президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен 13-15 марта по приглашению президента Украины Петра Порошенко осуществит официальный визит в Украину, сообщает сайт главы Украинского государства.

"13-15 марта по приглашению президента Украины Петра Порошенко состоится официальный визит федерального президента Республики Австрия Александера Ван дер Беллена, которого будет сопровождать мощная делегация представителей деловых и бизнес-кругов", - говорится в сообщении.

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры в узком кругу и в составе официальных делегаций, а также совместное участие президентов в открытии украинско-австрийского бизнес-форума. Программа пребывания также предусматривает посещение президентом Австрии города Львова.

На 14 марта запланирована официальная церемония встречи глав двух государств, затем – их встреча с представителями СМИ. В этот же день П.Порошенко и А. Ван дер Беллен примут участие в работе украинско-австрийского бизнес-форума в Киеве.

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Новости Украины, Австрия, Ван дер Беллен, Политика, Президент Австрии.
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