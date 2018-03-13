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"Пишет сценарий": адвокат рассказал, как живет Сенцов в колонии

Олег Сенцов
11:40 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Адвокат Сенцова рассказал, что режиссер в колонии в городе Лабытнанги занимается творчеством и ждет своего освобождения.

Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, в колонии в городе Лабытнанги занимается творчеством и ждет своего освобождения.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает Украинская правда.

"ФСБ продолжает за ним наблюдать. Он (Сенцов, – ред.) отдельно держится – один. Ни с кем ни в какие контакты не вступает. Пишет сценарии, занимается творчеством, отказывается от работы. Ему неинтересно работать, как он говорит, "на режим". Он работает сам на себя, ждет, когда его освободят", - сказал защитник заключенного.

По словам Динзе, Сенцов прогнозирует, что освобождение будет не скоро, и если его будут менять, то, очевидно, сразу на нескольких человек.

"Насколько мне известно, президенту России докладывали, что Сенцов – супертерорист, преступник. Его обсуждали на всех уровнях силовых структур, чтобы не было быстрого решения о его освобождении. Он заявил принципиальную позицию, не пошел на уступки. Дело прогремело на всю страну, соответственно, на него зуб есть. Им важно, чтобы он дольше мучился", - рассказал адвокат.

По словам адвоката, сотрудники ФСБ понимают, что "этот человек – кремень".

Динзе также отметил, что если станет вопрос об обмене, то Сенцов готов писать прошение о помиловании.

Он добавил, что сейчас Сенцов находится в общем бараке, где сидят 30-40 человек, с осужденными имеет достаточно хорошие отношения.

"Ему главное, чтобы были ручка и бумага, чтобы он мог писать сценарии. Прогулки, немного спорта и нормальные отношения. К бытовым условиям он неприхотлив", - рассказал Динзе.

Он также отметил, что Сенцова не принуждают к общественным работам, потому что он "более или менее привилегированный осужденный, к нему особое отношение и особый надзор".

Питание в колонии, по словам адвоката, "среднее".

"Олег компенсирует посылками, которые ему приходят. У них есть магазин, но ты можешь потратить какую-то лимитированную сумму. Продукты там по завышенным ценам, Олег говорит, что не всегда качественные. Он заказывает самое необходимое: зубная паста, щетка, носки какие-то, кусок хлеба или конфет каких-то полакомиться", - рассказал адвокат.

Также в колонии есть библиотека, радио, телевизор, где "транслируется все государственное, пророссийское".

Доступа к интернету нет, но есть возможность звонить один раз в 1-2 недели.

Он подчеркнул, что Сенцов держит связь с родственниками, но против того, чтобы к нему приезжала мать и дети, опасаясь за их психологическое самочувствие.

Как известно, Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба отвергли все обвинения.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.

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Новости Украины, дмитрий динзе, Лабытнанги, Олег Сенцов, Политзаключенные.
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