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Рада едва утвердила повестку дня на неделю

Верховная Рада
12:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада Украины после нескольких нерезультативных попыток утвердила повестку дня на пленарную неделю 13-16 марта.

За данное решение проголосовало 229 народных депутатов на пленарном заседании во вторник. Перед этим Рада не смогла утвердить повестку дня 8-ой сессии, пленарной недели и сегодняшнего дня.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование проекты повесток, однако ни одно из предложений спикера не было поддержано необходимым количеством голосов парламентариев (минимум 226).

По словам А.Парубия, в случае, если парламент не утверждает повестку дня, народные депутаты будут рассматривать законопроекты во втором чтении и о ратификации.

"Если не будет голосов, я буду ставить на голосование только законопроекты во втором чтение и ратификацию, и таким образом будем работать", - сказал спикер.

Однако позже народные депутаты по настоянию лидеров фракций все таки проголосовали за повестку дня на пленарную неделю.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что досрочные выборы в Верховную Раду пока маловероятны, однако ситуация может в корне измениться. Об этом она написала в Facebook.

"В последнее время журналисты, эксперты, послы спрашивают, возможны ли в Украине досрочные парламентские выборы. Я низко оцениваю такой сценарий, но.... вот сегодня парламент, после недельного перерыва, не смог даже проголосовать за повестку дня - ни на сессию, ни на неделю, ни на день".

Геращенко считает, что такие действия отрицательно влияют на качество работы народных депутатов.

Позже она добавила, что депутаты смогли принять повестку дня, с десятой попытки. "Есть потенциал таки у парламента нынешнего созыва):", - отметила Геращенко.

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Новости Украины, Верховная Рада, Депутаты, Повестка дня, Повестка дня на неделю.
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