Законопроект от уголовном производстве отложен

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования уголовного судопроизводства" №7547. Об этом во время заседания парламента во вторник сообщил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности обратился с просьбой, чтобы мы проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования уголовного судопроизводства" 7547 перенесли для проведения политических консультаций", - сказал А. Парубий.

15 декабря вступил в силу закон №2147-VIII "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". В то же время заключительные положения раздела 4 предусматривают введение в действие изменений в 132-332 ст. КПК через три месяца после вступления в силу этого закона. 1 марта председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что если в УПК до 15 марта не будут внесены определенные изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты" изменил порядок рассмотрения ходатайств о мерах обеспечения производства, проведения экспертизы в уголовном производстве и ввел возможность обжалования уведомления о подозрении на стадии досудебного расследования. Этот закон был принят 3 октября 2017 года. Согласно этому закону, следователи и прокуроры с 15 марта вынуждены будут направлять ходатайства в суды по месту регистрации правоохранительных органов. К примеру, поскольку структурные подразделения райуправления Национальной полиции не являются юридическими лицами, все ходатайства следственных управлений полиции в районах и отделов полиции в Киевской области будут направлены в Шевченковский райсуд столицы - по месту официальной регистрации Нацполиции.