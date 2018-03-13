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Климкин о желании Собчак провести новый "референдум" в Крыму

Оккупация Крыма в марте 2014 года
15:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Павел Климкин назвал опасным предложение Собчак о повторном "референдуме" в Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал опасным предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак провести в аннексированном Крыму повторный "референдум".

Такую точку зрения министр озвучил перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами, в Киеве 13 марта, сообщают Крым.Реалии.

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"В 2014 году она (Ксения Собчак – ред) называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак – опасны. Если это ее искренняя позиция – будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", – отметил Климкин.

По мнению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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Новости Украины, Выборы РФ, Ксения Собчак, Меджлис крымскотатарского народа, МИД Украины, Павел Климкин, РФ.
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