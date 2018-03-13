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Порошенко просит G7 бойкотировать выборы в Крыму

Петр Порошенко
19:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Также глава государства призвал не допустить участия граждан G7 и ЕС в мониторинге этих выборов.

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны "Большой семерки" (G7) осудить и не признавать проведение Россией выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма, а также не допустить участие граждан G7 и ЕС в мониторинге этих выборов

"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить ваше твердое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму", - приводит слова П.Порошенко пресс-служба главы государства во время его встречи с послами стран "Большой семерки" - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады во вторник в Киеве. "Мы очень ценим вашу твердую предварительную позицию", - добавил президент.

Глава Украинского государства также обратился к присутствующему на встрече главе Представительства ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли и поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за озвученную накануне сильную позицию Европейского Союза. "Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там", - подчеркнул президент, добавив, что речь идет, в частности о представителях Франции, Австрии и Финляндии. "Это может разрушить политику "единого голоса" по выборам в Крыму", - отметил П.Порошенко.

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Новости Украины, Бойкот, Большая семерка, Выборы 2018, Крым, Петр Порошенко, Россия, Украина.
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