В Польше назвали риски для Украины от Северного потока-2

Маршалок (спикер) Сейма Польши Марек Кучинский считает, что в случае реализации проекта "Северный поток-2" Украина виявится полностью беззащитной перед российской военной агрессией.

Как сообщает корреспондент, об этом он заявил во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша).

"Мы очень обеспокоены проектом второго Северного потока, который реализуется русскими и немцами. Подчеркну - русскими вместе с Германией. И это является угрозой для нас всех. И вопрос не только в экономике - реализация этого проекта направит сигнал, что россиянам все сошло с рук. В конце концов, в случае реализации этого проекта Украина окажется беззащитной перед полномасштабной российской агрессией ", - отметил маршалок.

Он напомнил о недавнем письме спикеров парламентов 5 стран против Северного потока - 2.

"Такое единство дает нам шанс. Но многое зависит непосредственно от Украины, от ее реформ, в первую очередь - в энергетической сфере", - добавил он.

Как известно, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России. Ранее это письмо подписали Украина и Молдова.

В письме отмечается, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод "Северный поток-2" представляют как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом политики российского государства.

К инициативе против "Северного потока - 2" присоединилась также Эстония.