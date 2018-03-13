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В Польше назвали риски для Украины от Северного потока-2

Сейм Польши
19:23 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Спикер Сейма Польши: "Северный поток - 2" сделает Украину беззащитной перед агрессией РФ.

Маршалок (спикер) Сейма Польши Марек Кучинский считает, что в случае реализации проекта "Северный поток-2" Украина виявится полностью беззащитной перед российской военной агрессией.

Как сообщает корреспондент,  об этом он заявил во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша).

"Мы очень обеспокоены проектом второго Северного потока, который реализуется русскими и немцами. Подчеркну - русскими вместе с Германией. И это является угрозой для нас всех. И вопрос не только в экономике - реализация этого проекта направит сигнал, что россиянам все сошло с рук. В конце концов, в случае реализации этого проекта Украина окажется беззащитной перед полномасштабной российской агрессией ", - отметил маршалок.

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Он напомнил о недавнем письме спикеров парламентов 5 стран против Северного потока - 2.

"Такое единство дает нам шанс. Но многое зависит непосредственно от Украины, от ее реформ, в первую очередь - в энергетической сфере", - добавил он.

Как известно, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России. Ранее это письмо подписали Украина и Молдова.

В письме отмечается, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод "Северный поток-2" представляют как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом политики российского государства.

К инициативе против "Северного потока - 2" присоединилась также Эстония.

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Новости Украины, Марек Кучинский, Польша, Северный поток-2, Сейм Польши, Украина.
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