В МИД объявили конкурс на должность директора Украинского института

Министерство иностранных дел Украины заявило о начале конкурса по избранию директора Украинского института, целью создания которого станет улучшение имиджа Украины в мире.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"12 марта начался конкурс на должность руководителя Украинского института - учреждения, которое будет системно представлять Украину в мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурсная процедура будет состоять из двух этапов.

В частности, на первом этапе кандидаты подают пакет документов (в течение 30 дней), на втором - должны презентовать свое видение развития Украинского института в виде концепции.

В ведомстве напомнили, что с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке .

Также сказано, что отбор кандидатов будет осуществлять независимая конкурсная комиссия, состоящая из 9 экспертов в сфере культуры и коммуникаций с опытом международной деятельности. Так, 6 членов делегированы представителями общественности, а 3 - МИД.

Председателем конкурсной комиссии назначен декан Киево-Могилянской бизнес-школы Александр Саврук.

"Перед конкурсной комиссией стоит ответственная задача - выбрать руководителя, который сможет объединить в себе опыт, компетенции и личные качества, чтобы создать с нуля пространство, в которое можно прийти и почувствовать, понять современную Украину. Конкурсная комиссия призвана обеспечить честность и прозрачность процесса", - подчеркнул он.

В МИД отметили, что Украинским институтом должна руководить команда профессионалов, которые системно и целенаправленно будут формировать контент для иностранных аудиторий с целью презентации современной Украины, ее ценностей, стиля жизни современных украинцев, талантов и создавать возможности для межкультурного диалога и сотрудничества.

Этот Украинский институт должен стать аналогом Британского Совета, Гете-Института, Французского института, Чешского культурного центра, Польского института и т.д.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, миссию Украинского института он видит в том, чтобы через свою сеть это учреждение открывало Украину и украинцев миру, строило мосты между людьми, заинтересовывало и завораживало Украиной.

"Должны просто и доступно рассказывать миру, кто мы есть. Мы ждем профессионалов. С нас - честность, прозрачность и невмешательство, с кандидатов - креатив, профессионализм и ответственность", - добавил глава внешнеполитического ведомства.