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Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска

ВСУ
20:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина четко соблюдает режим прекращения огня на Донбассе.

Украинская сторона принципиально придерживается режима прекращения огня на Донбассе и соблюдает взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко во время встречи с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александером Хугом.

"Украина четко придерживается собственных обязательств в рамках выполнения Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня, которые были достигнуты во время встречи Контактной группы", - цитирует В.Муженко Управление по связям с общественностью ВСУ во вторник.

Начгенштаба ВСУ также отметил, что украинская сторона четко подтверждает собственные обязательства в рамках режима прекращения огня и последовательно их выполняет.

Он подтвердил готовность украинской стороны к продолжению конструктивного сотрудничества с СММ ОБСЕ в Украине и к поиску путей совершенствования этой деятельности.

"В ходе встречи стороны обменялись информацией о развитии ситуации в сфере безопасности на востоке Украины", - добавили в Управлении по связям с общественностью ВСУ.

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Новости Украины, Генштаб ВСУ, Донбасс, Минские соглашения, ОБСЕ, Украина.
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