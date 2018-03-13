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Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" актуальные проблемы Украины

Петр Порошенко
22:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" (G7) и Евросоюза актуальные вопросы повестки дня взаимодействия в рамках совместного противодействия российской агрессии, а также прогресс на пути реформ и укрепления устойчивости Украины.

"Петр Порошенко выразил благодарность странам Большой семерки и ЕС за твердую и решительную позицию поддержки Украины в контексте обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в администрации президента.

Было отмечено, что этот вызов касается не только Украины, а всех цивилизованных стран и Свободного мира, основанного на уважении к международному праву и основных принципов демократии и свободы.

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Собеседники заверили, что санкции против России будут оставаться в силе, пока не произойдет изменений в агрессивной политике Кремля.

В администрации отметили, что в контексте президентских выборов в России было высказано решительное осуждение планов проведения соответствующего избирательного процесса на территории, временно оккупированного Крыма.

П.Порошенко добавил, что все, кто участвуют в этом процессе и организуют российские выборы в Крыму, должны быть рассмотрены на предмет включения в соответствующие списки санкций.

Важное внимание в ходе встречи было уделено координации международных усилий в сфере развертывания международной миротворческой миссии в Донбассе.

Президент Украины особо отметил, что такая миссия должна обязательно быть размещенной на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая установлением контроля над неконтролируемой участком российско-украинской государственной границы.

Стороны также обсудили прогресс Украины на пути всеобъемлющих реформ и содействие соответствующим усилиям украинской власти со стороны "Большой семерки" и Европейского Союза с учетом приоритетов Канадского председательства в "Большой семерке" в поддержку Украины.

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Новости Украины, Большая семерка, Евросоюз, Петр Порошенко, Политика Кремля, Украина.
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