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Аваков вспомнил о принятых решениях во время интервенции РФ в Крыму

Интервенция РФ в Крыму
05:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: После начала интервенции РФ в Крыму нынешнему главе МВД казалось, что Путин провоцирует Украину.

После начала интервенции РФ в Крым в начале 2014 года складывалось впечатление, что Владимир Путин намеренно провоцирует Украину.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в документальном фильме "100 дней над пропастью".

«Выбор Крыма - это был выбор между полномасштабной интервенцией и нет. То есть у нас было полное ощущение, что Путин нас в том числе провоцировал. Если бы остатками армии, 5 тысячами мобилизованных людей, полком какого-нибудь ягуара... бросились бы на перевал тогда... нас бы военная машина снесла бы», - сказал Аваков.

Вспоминая события 2014 года он отметил, что «тогда, первого марта, у нас фактически ничего не было, они как нож через масло прошли бы».

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«Поэтому то, что у нас было, мы сосредоточили на перешейке, ожидали контрудара от них дальше... Мы не знали, остановятся ли они на перешейке, или пойдут дальше», - добавил министр внутренних дел.

По его словам, в тот период власть просчитывала разные варианты агрессивных действий РФ.

«Если условно взять фантасмагорический сценарий: что вертолетный десант высадился бы на крышу Кабмина или Верховной Рады, - а как защититься? И тогда, например, а аэропортах, в Жулянах, в Борисполе, мы несколько раз перекрывали взлетную полосу, просто ставили БТРы в ряд... то есть были такие немного истерические варианты, потому что не было других вариантов реагирования», - рассказал Аваков.

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Новости Украины, Арсен Аваков, Интервенция, Крым, МВД, Новости Крыма, Оккупация Крыма.
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