Аваков вспомнил о принятых решениях во время интервенции РФ в Крыму

После начала интервенции РФ в Крым в начале 2014 года складывалось впечатление, что Владимир Путин намеренно провоцирует Украину.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в документальном фильме "100 дней над пропастью".

«Выбор Крыма - это был выбор между полномасштабной интервенцией и нет. То есть у нас было полное ощущение, что Путин нас в том числе провоцировал. Если бы остатками армии, 5 тысячами мобилизованных людей, полком какого-нибудь ягуара... бросились бы на перевал тогда... нас бы военная машина снесла бы», - сказал Аваков.

Вспоминая события 2014 года он отметил, что «тогда, первого марта, у нас фактически ничего не было, они как нож через масло прошли бы».

«Поэтому то, что у нас было, мы сосредоточили на перешейке, ожидали контрудара от них дальше... Мы не знали, остановятся ли они на перешейке, или пойдут дальше», - добавил министр внутренних дел.

По его словам, в тот период власть просчитывала разные варианты агрессивных действий РФ.

«Если условно взять фантасмагорический сценарий: что вертолетный десант высадился бы на крышу Кабмина или Верховной Рады, - а как защититься? И тогда, например, а аэропортах, в Жулянах, в Борисполе, мы несколько раз перекрывали взлетную полосу, просто ставили БТРы в ряд... то есть были такие немного истерические варианты, потому что не было других вариантов реагирования», - рассказал Аваков.