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Сегодня состоится заседание Кабмина: повестка дня

Кабмин
08:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабмин на заседании в среду намерен утвердить плана реагирования на чрезвычайные ситуации госуровня.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 14 марта, намерен утвердить плана реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня, об этом говорится в повестки дня, обнародованной на сайте правительства.

Среди прочего, Кабмин одобрит проект закона о внесении изменения в статью закон "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" относительно установления ответственности за неполную или несвоевременную уплату сбора на обязательное пенсионное страхование при подаче ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов на клеймение государственным пробирным клеймом.

Также он одобрит проекты указов Президента о делегации Украины для участия в работе совместной Украинско-Белорусско-Польской демаркационной комиссии, о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и о назначении стипендий Президента для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта.

На заседании планируется также внести изменения в нормы питания военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины.

Среди прочего, Кабмин утвердит порядок распределения в 2018 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

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Кроме того, будет утверждено положение о Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий и об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания.

Также на заседании будут рассмотрены некоторые вопросы об одобрении проекта соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых требований и о подписании соглашений с Австрией о сотрудничестве в области образования, науки и культуры и Кувейтом о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.

Кроме того, правительство в среду одобрит концепции государственной целевой программы утилизации компонентов жидкого ракетного топлива на период до 2020 года.

Будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Заседание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00

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Новости Украины, Кабмин, Правительство Украины, Работа Кабмина, Украина.
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