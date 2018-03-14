В Польше обсудят влияние спецслужб РФ на польско-украинские отношения

Комитет Сейма Польши по вопросам специальных служб 22 марта обсудит роль российских спецслужб в действиях, направленных на дестабилизацию польско-украинских отношений в Украине и Польше.

Об этом сообщает Польское радио.

Информацию об этом должны представить главы Агентства внутренней безопасности (ABW), Агентства разведки (AW), Службы военной контрразведки (SKW) и Службы военной разведки (SWW).

"Созву на будущий четверг – 22 марта – заседание комитета. Хотим узнать от глав спецслужб (...) о том, какова роль российских спецслужб в антипольских провокациях и дезинформации в Украине", - сообщил председатель комитета Марек Опьола от партии Право и справедливость.

"Одновременно мы попросим их представить отчет о роли россиян в подобных антиукраинских действиях в Польше. По нашему мнению, эти акции направлены на провоцирование и углубление нерасположения к граждан Украины в Польше и поляков в Украине и это часть гибридной войны России", - сказал Опьола.

Напомним, Агентство внутренней безопасности Польши проводит следствие по делу поджога польскими гражданами, членами праворадикальной организации "Фаланга", здания центра венгерской культуры в Ужгороде. Трех подозреваемых в этом преступлении Агентство внутренней безопасности задержало 21 и 22 февраля, двух из них арестовал суд.