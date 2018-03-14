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Украина и США будут сотрудничать в в сфере ядерной безопасности

Ядерная безопасность
10:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Заключение такой договоренности будет способствовать развитию законодательной базы в области ядерной и радиационной безопасности.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины и Комиссия ядерного регулирования США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

В частности, посол Украины в США Валерий Чалый и председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков провели встречу с председателем Комиссии ядерного регулирования США Кристин Свиницки, во время которой обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Главы двух ведомств также подписали соглашение об обмене технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, что будет способствовать углублению взаимодействия между регулирующими органами Украины и Соединенных Штатов Америки.

В этой связи сказано, что заключение такой договоренности будет способствовать развитию законодательной базы в области ядерной и радиационной безопасности, обмену опытом в сфере лицензирования деятельности, а также в сфере безопасности использования ядерной энергии в сфере регулирования безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. Также отмечается, что активное сотрудничество с Комиссией ядерного регулирования США будет способствовать реализации важных совместных проектов в сфере ядерной энергетики с известными американскими компаниями как "Westinghouse" и "Holtec International", а также будет способствовать привлечению в Украину передовых технологий в этой области.

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Новости Украины, Соглашение, Сотрудничество, США, Украина, Ядерная безопасность.
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