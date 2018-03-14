В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает решение польского Сейма обсудить влияние России на отношения Украины и Польши.

"Приветствую решение Сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет. У нас было общее прошлое, есть общее настоящее и будет общее будущее. Считаю, что и сами должны больше присматриваться", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Вітаю рішення Сейму Польщі обговорити питання впливу Росії на українсько-польські відносини.Очевидно,що Росія намагається посварити нас з польськими друзями.Не вийде.У нас було спільне минуле,є спільне сьогодення та буде спільне майбутнє. Вважаю, що маємо і самі більше пильнувати — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2018 г.

Как сообщают СМИ, 13 марта председатель Сеймового комитета по вопросам специальных служб Марек Опьола от партии "Право и справедливость" сообщил, что Сеймовый комитет по вопросам специальных служб готов обсудит роль российских спецслужб в действиях, направленных на дестабилизацию польско-украинских отношений в Украине и Польше.

"Созову в следующий четверг - 22 марта - заседание комитета. Хотим узнать от глав спецслужб...о том, какова роль российских спецслужб в антипольских провокациях и дезинформации в Украине", - заявил М.Опьола.