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В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши

МИД Украины
12:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава МИД Украины приветствует решение Сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает решение польского Сейма обсудить влияние России на отношения Украины и Польши.

"Приветствую решение Сейма Польши обсудить вопрос влияния России на украинско-польские отношения. Очевидно, что Россия пытается поссорить нас с польскими друзьями. Не выйдет. У нас было общее прошлое, есть общее настоящее и будет общее будущее. Считаю, что и сами должны больше присматриваться", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

 

Как сообщают СМИ, 13 марта председатель Сеймового комитета по вопросам специальных служб Марек Опьола от партии "Право и справедливость" сообщил, что Сеймовый комитет по вопросам специальных служб готов обсудит роль российских спецслужб в действиях, направленных на дестабилизацию польско-украинских отношений в Украине и Польше.

"Созову в следующий четверг - 22 марта - заседание комитета. Хотим узнать от глав спецслужб...о том, какова роль российских спецслужб в антипольских провокациях и дезинформации в Украине", - заявил М.Опьола.

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Новости Украины, Глава МИД Украины, МИД Украины, Павел Климкин, Польша, Сейм Польши.
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