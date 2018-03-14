Украина и Катар могут взаимно отменить визы

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых требований.

Как передает корреспондент агентства, данный проект соглашения был одобрен на заседании правительства в среду.

Также на заседании Кабмина рассмотрены вопросы о подписании соглашений с Австрией о сотрудничестве в области образования, науки и культуры, а также с Кувейтом – о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.

Как сообщалось, в августе 2017 года власти Катара приняли решение упростить визовый режим для туристов из 80 государств, в том числе прибывающих из России, говорится в сообщении, размещенном на официальном туристическом портале страны Visit Qatar.