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Украина и Австрия подписали Соглашение о сотрудничестве

Президент Украины и федеральный Президент Австрии
13:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина и Австрия подписали Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры.

В присутствии президента Украины Петра Порошенко и федерального Президента Республики Австрия Александера Ван дер Беллена было подписано Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области образования, науки и культуры, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Межправительственное Соглашение является рамочным и определяет согласованные сторонами направления и формы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В частности, речь идет о сотрудничестве в сферах преподавания и исследований между высшими учебными заведениями и другими научными учреждениями, обмене студентами и преподавателями", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.

Также соглашение предусматривает, что стороны будут поддерживать организацию культурных мероприятий: гастролей, выставок, концертов, фестивалей, театральных представлений и других художественных акций. Поощрять контакты между музейными учреждениями и библиотеками.

Для реализации положений Соглашения предусмотрено создание смешанной комиссии, в состав которой войдут представители соответствующих органов двух государств. Заседание комиссии должны проводиться, как правило, раз в 4 года. Задачами комиссии является оценка состояния реализации договоренностей и конкретных проектов, подготовка предложений по дальнейшему сотрудничеству, включая организационные и финансовые вопросы.

Кроме этого, соглашение содержит положения о поддержке деятельности будущего "Украинского института" в Республике Австрия.

Соглашение вступает в силу после завершения Сторонами внутригосударственных процедур - ратификации Верховной Радой Украины и одобрения Национальным советом Австрии.

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Новости Украины, Австрия, Александр Ван дер Беллен, Образование, Петр Порошенко, Соглашение Украины и Австрии, Украина.
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