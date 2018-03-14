Суд готов допросить Януковича по видео
Новости Украины: Суд по госизмене Януковича определил график на март-апрель, 18-19 апреля состоятся судебные дебаты.
Оболонский районный суд Киева определил график заседаний по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на март-апрель 2018 года.
Председательствующий судья Владислав Девятко объявил, что следующие заседания состоятся 21 и 27-29 марта, 4-5, 11-12 и 18-19 апреля.
Он обязал сторону защиты В.Януковича обеспечить допрос заявленных ею свидетелей, которых осталось 13 человек, на заседаниях 21 и 27-29 марта, 4-5 и 11-12 апреля.
В.Девятко также напомнил о предоставленной В.Януковичу возможности дать показания суду в режиме видеоконференции.
Затем судья сообщил, что стороны обвинения и защиты должны подготовиться на 18-19 апреля для участия в судебных дебатах, которые являются заключительной стадией судебного процесса перед уходом суда в совещательную комнату для вынесения решения.
Следующее заседание суда состоится в 10.00 21 марта.