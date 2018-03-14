Суд готов допросить Януковича по видео

Оболонский районный суд Киева определил график заседаний по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на март-апрель 2018 года.

Председательствующий судья Владислав Девятко объявил, что следующие заседания состоятся 21 и 27-29 марта, 4-5, 11-12 и 18-19 апреля.

Он обязал сторону защиты В.Януковича обеспечить допрос заявленных ею свидетелей, которых осталось 13 человек, на заседаниях 21 и 27-29 марта, 4-5 и 11-12 апреля.

В.Девятко также напомнил о предоставленной В.Януковичу возможности дать показания суду в режиме видеоконференции.

Затем судья сообщил, что стороны обвинения и защиты должны подготовиться на 18-19 апреля для участия в судебных дебатах, которые являются заключительной стадией судебного процесса перед уходом суда в совещательную комнату для вынесения решения.

Следующее заседание суда состоится в 10.00 21 марта.