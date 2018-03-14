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МИД готовит выход из СНГ и разрыв договора о дружбе с РФ

Россия и Украина
17:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: МИД подготовил предложения для президента о выходе из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Народный депутат Украины Светлана Залищук сообщила, что Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написала С.Залищук на странице в Фейсбуке в среду. Она также отметила, что министр на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, сообщил, что решение остается за главой государства.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года. Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно статье 40 Договора, он заключен сроком на десять лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желания о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период. Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

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Новости Украины, Договор о дружбе, МИД, Разрыв, Россия, СНГ, Украина.
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