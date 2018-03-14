Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Почему падает курс доллара: в НБУ дали объяснения Почему падает курс доллара: в НБУ дали объяснения
Новости: Луценко грозит Савченко снятием неприкосновенности и арестом Луценко грозит Савченко снятием неприкосновенности и арестом
Новости: Бойкот: какие соревнования в России пропустят украинские спортсмены Бойкот: какие соревнования в России пропустят украинские спортсмены
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 17-18 марта Афиша интересных событий в Украине на 17-18 марта
X

Британский МИД предостерег граждан от поездок в РФ

Великобритания и Россия
17:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В МИД также предостерегли граждан от открытого выражения своей политической позиции во время поездок в Россию.

МИД Великобритании предупредил жителей королевства о возможных рисках поездок в Россию из-за политической напряженности между двумя странами. В новых рекомендациях для граждан Великобритании, планирующих поехать в Россию, говорится, что британцам стоит "проявлять бдительность" и "избегать любых демонстраций и акций протеста". Также в МИД предостерегли граждан от открытого выражения своей политической позиции во время поездок в Россию.

"Из-за растущей напряженности между Великобританией и Россией вы должны быть осведомлены о возможных антибританских настроениях и проявлениях агрессии в текущее время", - говорится в заявлении МИД. В этом заявлении также отмечается, что у британского посольства в Москве нет информации о каких-то сложностях для британцев во время поездок по России.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери. Российская сторона полностью отрицает обвинения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Великобритания, Кризис, МИД, Поездки, Предостережение, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Украина и Австрия подписали Соглашение о сотрудничестве Украина и Катар могут взаимно отменить визы В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши

Последние новости

Пидручный назвал причины неудач сборной Украины на Олимпиаде Что почитать: пять книг, которые заставят забыть о времени В Киеве обокрали квартиру замминистра МИД
Сегодня читают
01 В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши
02 Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
03 Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
04 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
05 "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
Новости сегодня
17:41 Дженнифер Лоуренс рассказала, почему не любит секс
17:37 Одноклубник Ярмоленко может помешать трансферу игрока "Шахтера"
17:37 Делаем крутые снимки: как профессиональная фотосессия отличается от любительской (Фото)
17:30 Названы основные полезные свойства цветной капусты
17:27 Веселое настроение: курьезная подборка строительных неудач
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине будут производить снаряды для "Гиацинта" Украина будет сама производить снаряды больших калибров
Новости: "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16 В Украину идут метели и морозы до -16
Новости: В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте Льготы на проезд переведут в наличные
Новости: Названа причина смерти Стивена Хокинга Названа причина смерти Стивена Хокинга
Добавить комментарий
0