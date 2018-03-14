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ГПУ готовит представление на еще двух депутатов

Верховная Рада
18:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Луценко сообщил о намерении подать представления на снятие неприкосновенности еще на минимум двух нардепов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в ближайшее время будут поданы минимум два представления на снятие депутатской неприкосновенности для привлечения к ответственности парламентариев

"Учитывая высокую степень готовности материалов, могу сказать, что мы на финальной стадии подготовки представления в деле одного из народных депутатов, который препятствовал журналистской деятельности в стенах Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, ожидать ли в ближайшее время других представлений в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

При этом он не уточнил имя народного депутата.

Луценко грозит Савченко снятием неприкосновенности и арестом

Также генпрокурор заявил: "В пятницу у меня состоится совещание с коллегами из НАБУ и САП, которые вероятно будут подавать мне на подпись материалы относительно незаконного обогащения одного из народных депутатов. (Вероятно речь идет о депутате Денисе Дзензерском, у которого, согласно данным НАПК, есть неуказанные в декларации долговые обязательства – ред.)".

"Мой приход в Верховную Раду, боюсь, будет еще не раз. На протяжении ближайших месяцев и традиционно подчеркну, что речь не идет о борьбе с парламентом… а очищение его от людей, которые вероятно нарушили закон", - добавил Ю.Луценко.

Как сообщалось, ранее в среду Ю.Луценко также заявил, что в случае неявки внефракционного народного депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности и с нее, а также ее привлечение к уголовной ответственности и арест.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина" на вопрос, будет ли представление в парламент на Д.Дзенцзерского, заявил: "Еще в июле прошлого года я вносил представление генпрокурору, он вернул его. Теперь мы дождались уже и решения НАПК, которое дополнило нашу доказательную базу, что у Дзензерского есть немалые долговые обязательства. Поэтому… продолжение следует".

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Новости Украины, SAP, ГПУ, НАБУ, НАПК, Неприкосновенность.
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