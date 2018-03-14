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Суд в Крыму изменил приговор украинцу Балуху

Владимир Балух
20:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: В среду, 14 марта, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинцу Владимиру Балуху.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, на два месяца уменьшив срок лишения свободы.

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

"Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд при этом отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили в ходе судебного следствия, а также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиненного в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

Адвокаты Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Верховный суд Крыма, Владимир Балух, Крым, ФСБ.
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