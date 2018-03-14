Новый глава МИД ФРГ осудил аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас осудил аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации на Донбассе.

Об этом Маас заявил в своей первой речи на посту главы немецкого МИД, сообщает Reuters.

"Мы продолжаем не соглашаться с противоправной аннексией Крыма Россией и продолжающейся агрессией против Украины", - отметил Маас.

По его словам, Германия должна выполнять свои международные обязательства и пообещал не уходить от решения сложных вопросов.

Сегодня вечером он должен провести в Париже переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Также Маас заявил, что Германия серьезно относится к расследованию Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Вызывает разочарование тот факт, что Россия, похоже, не готова помочь выяснению обстоятельств (в этом деле)", - сказал министр.

"Москва должна быть готова обеспечивать прозрачность... И четко понятно, что это не может остаться без последствий", - добавил глава МИД ФРГ.

Маас заверил, что Германия будет сохранять тесный контакт с Великобританией в этом деле.

"Виновные лица должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул главы немецкого МИД.