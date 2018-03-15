Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину - вечером 14 марта она прилетела рейсом из Мюнхена в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – рассказала Савченко корреспонденту телеканала.

В детали своего путешествия нардеп вдаваться не стала.

Ранее стало известно, что Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Позже пресс-секретарь Савченко заявила, что депутат не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ и находится с рабочим визитом в ПАСЕ. В то же время глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что на заседании Савченко не появилась.

Впоследствии повестки Савченко на допрос в СБУ направили в аппарат ВР.

В свою очередь надреп заявила, что будет находиться с рабочей поездкой в Страсбурге до 16 марта. Она также сообщила, что не получала официальной повестки о вызове на допрос, а поэтому призвала СБУ передать ей её "из рук в руки".