Савченко вернулась в Украину
Новости Украины: Народного депутата, которая накануне допроса в ГПУ покинула территорию Украины, видели в аэропорту Мюнхена, а позже в столичном Борисполе.
Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину - вечером 14 марта она прилетела рейсом из Мюнхена в аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщил телеканал "112 Украина".
"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – рассказала Савченко корреспонденту телеканала.
В детали своего путешествия нардеп вдаваться не стала.
Ранее стало известно, что Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
Позже пресс-секретарь Савченко заявила, что депутат не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ и находится с рабочим визитом в ПАСЕ. В то же время глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что на заседании Савченко не появилась.
Впоследствии повестки Савченко на допрос в СБУ направили в аппарат ВР.
В свою очередь надреп заявила, что будет находиться с рабочей поездкой в Страсбурге до 16 марта. Она также сообщила, что не получала официальной повестки о вызове на допрос, а поэтому призвала СБУ передать ей её "из рук в руки".