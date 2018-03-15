Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН

В четверг, 15 марта, состоится закрытое заседание Совета безопасности ООН (формат Appia) по ситуации в оккупированном Крыму.

Как сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в соцсети Twitter в четверг, заседание пройдет по инициативе Киева.

"В четверг по инициативе Украины Совбез ООН проведет заседание в формате Appia по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21.00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Заседания членов Совбеза ООН по формуле Appia - неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совбеза с целью проводить в частном порядке открытый обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.