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Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН

Совбез ООН
11:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Совета безопасности ООН в четверг обсудит ситуацию в оккупированном Крыму.

В четверг, 15 марта, состоится закрытое заседание Совета безопасности ООН (формат Appia) по ситуации в оккупированном Крыму.

Как сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в соцсети Twitter в четверг, заседание пройдет по инициативе Киева.

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"В четверг по инициативе Украины Совбез ООН проведет заседание в формате Appia по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21.00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Заседания членов Совбеза ООН по формуле Appia - неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совбеза с целью проводить в частном порядке открытый обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.

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Новости Украины, Аппиа, Выборы в Крыму, Выборы РФ, МИД Украины, Совбез ООН.
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