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Верховная Рада исключила нардепа Савченко из комитета по нацбезопасности

Верховная Рада
12:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада исключила внефракционного нардепа Надежду Савченко из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Верховная Рада исключила внефракционного народного депутата Надежду Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Такое решение поддержали 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг. 

Соответствующий проект постановления (№5543) в декабре 2016 года инициировали члены комитета по вопросам нацбезопасности.

В пояснительной записке к документу авторы указывают на то, что Н.Савченко встречалась с главарями так называемых "ДНР"/"ЛНР", а также отмечают, что нардеп участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, которая относится к государственной тайне.

Савченко могут обвинить в подготовке госпереворота

"С целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне и учитывая, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где буду рассматриваться вопросы, связанные с государственно тайной, необходимо принять данное постановление в ближайшее время", - сказано в пояснительной записке.

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Новости Украины, Верховная Рада, Исключение, Комитет нацбезопасности, Надежда Савченко, Состав.
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