Министерство культуры ждет Закона об языке
Новости Украины: Минкультуры поддерживает законопроект №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Министерство культуры Украины призывает Верховную Раду как можно скорее принять законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
"Сегодня остро стоит вопрос законодательного урегулирования порядка применения украинского языка как государственного и определения общих принципов, задач и направлений осуществления государственной языковой политики. В Верховной Раде Украины зарегистрирован ряд законопроектов, направленных на решение данной проблемы", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры со ссылкой на главу ведомства Евгения Нищука. Отмечается, что Минкультуры поддерживает законопроект №5670-Д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и ожидает его скорейшего рассмотрения в Верховной Раде.
"Министерство культуры Украины обращается к руководителям всех парламентских фракций и групп, а также отдельным депутатов с просьбой положительного рассмотрения и принятия этого крайне важного для украинского общества и государственности законопроекта", - подчеркивается в сообщении.
Глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отмечает, что после отмены "языкового" закона Колесниченко-Кивалова определяет статусы языков в Украине лишь статья Конституции, согласно которой украинский является государственным языком, а также гарантируется развитие русского и других языков национальных меньшинств. "Старый закон, принятый в 1989 году, не действует сейчас, он не вступил в силу", - отмечает он.